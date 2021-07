'Quinsy Gario, nummer 2 van Bij1, uit partij gezet'

Het partijbestuur van Bij1 heeft Quinsy Gario uit de partij gezet, schrijft Trouw. Het lidmaatschap van de nummer twee op de kieslijst bij de Kamerverkiezingen wordt ingetrokken vanwege "signalen dat niet iedereen zich veilig voelde binnen de partij". Welke beschuldigingen tegen Gario zijn ingebracht, is niet bekendgemaakt.

Het bestuur had naar aanleiding van de signalen opdracht aan een advocatenbureau gegeven om de zaak te onderzoeken. De uitkomsten waren een schok voor het bestuur, schrijft de krant.

"Zijn lidmaatschap was niet goed voor de organisatie. Bij1 draait volledig om mensen, wij willen dat mensen zich veilig voelen binnen de partij", zegt de partij in Trouw. Gario kan nog bezwaar maken tegen het besluit.

Eerste vervanger

Gario, vooral bekend van zijn acties tegen Zwarte Piet, zegt officieel nog niks te hebben gehoord over het besluit en vult aan dat hij geen kans heeft gehad zijn verhaal te doen bij de onderzoekscommissie. Volgens hem probeerde hij juist zelf pestgedrag en machtsmisbruik aan de kaak te stellen en is er geprobeerd "mijn bestaan binnen de partij te bemoeilijken".

Het gedwongen vertrek van Gario kan problemen opleveren als partijleider Sylvana Simons (tijdelijk) de Kamer zou moeten verlaten. Omdat Gario op plek 2 van de kieslijst stond is hij de aangewezen vervanger, ook als hij niet langer lid is van de partij. Pas als hij weigert, komt weer een partijlid in beeld, Rebekka Timmer.

Gario laat zich in de krant niet uit over die hypothetische situatie. Hij voelt vooral onvrede over de ontstane situatie. "Het laatste wat ik wil is dat racistisch Nederland gaat juichen over ruzie in de partij."