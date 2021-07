Bij1 schorste Quinsy Gario vanwege 'toxisch gedrag' tegen anderen

Het bestuur van de politieke partij Bij1 heeft activist en kunstenaar Quinsy Gario geschorst als lid omdat hij zich manipulatief gedroeg, tweedeling zaaide en zich mannelijk dominant opstelde. Dat heeft voorzitter Jursica Mills van de partij gezegd op de algemene ledenvergadering.

Ze noemde de opstelling van Gario "toxisch gedrag", en bood haar excuses aan aan de slachtoffers voor het feit dat de partij die situatie zolang heeft laten voortduren. Partijleider Sylvana Simons sloot zich daar later in haar speech bij aan.

Volgens Mills hebben zestien mensen binnen Bij1 geklaagd over het gedrag van Gario, die bij de verkiezingen op nummer twee op de lijst stond, achter lijsttrekker Simons.

De signalen over Gario kwamen al binnen vanaf het moment dat hij actief werd voor de partij, in 2020. "Sommigen vergeleken hem toen al met het Paard van Troje", zei Simons. Ten onrechte is er toen niet ingegrepen, meent ze achteraf. "Dit had voorkomen kunnen worden. Het spijt mij."

Communicatie met Gario zou zo moeilijk zijn geweest dat veel vrijwilligers zich niet veilig voelden en contact met hem meden. Er is verschillende keren geprobeerd om te bemiddelen om de situatie te verbeteren, maar dat mocht niet baten, zei voorzitter Mills.

Leden zeer geschokt

Het conflict over Quinsy Gario is de afgelopen dagen hoog opgelopen binnen Bij1. Vanaf verschillende kanten is er veel kritiek op het besluit om hem te schorsen als lid. Zo'n 200 leden stuurden een brief aan het bestuur, waarin ze schreven zeer geschokt te zijn door de schorsing.

Door weinig openheid te geven over de afwegingen zou het bestuur het cliché hebben verstrekt van 'de gevaarlijke zwarte man', vinden sommigen. Ook was er kritiek op de keuze voor het advocatenkantoor dat onderzoek deed naar de signalen: dat zou volgens een aantal leden te wit zijn.

Voorzitter Mills reageerde emotioneel op die kritiek van haar partijgenoten. "Ik schaam ervoor dat mensen die lid zijn van dezelfde partij als ik geen enkele keer gevraagd hebben hoe het gaat met de slachtoffers, de signaalgevers. Jongens toch, waar zijn we mee bezig? Dit is echt niet oké. Dit is niet de partij waar ik voor heb gekozen."

Het bestuur heeft zich bij de zoektocht naar een extern bureau dat de zaak kon onderzoeken gefocust op expertise, zei Mills. "Helaas hebben we niet een kantoor gevonden met meer mensen van kleur."