Conflict Bij1 over royement Quinsy Gario loopt hoog op

Quinsy Gario, vooral bekend van zijn acties tegen Zwarte Piet, reageert tot nu toe niet op verzoeken van de NOS om zijn kant van het verhaal te vertellen. In dagblad Trouw zei hij maandag dat hij officieel nog niet op de hoogte is gebracht van zijn royement. Hij zou niet zijn gehoord door de onderzoekers van het advocatenbureau en probeerde naar eigen zeggen juist pestgedrag en machtsmisbruik aan de kaak te stellen.

Pas als Gario weet waarom hij uit de partij wordt gezet, kan hij overwegen om tegen deze beslissing in beroep te gaan, is te lezen in een brief die vandaag naar het bestuur is gegaan, en in handen is van GeenStijl.

De brief is ondertekend door zo'n tweehonderd Bij1-leden die "enorm geschokt" zijn door het nieuws. Zij willen opheldering en excuses. "Door Quinsy neer te zetten als een gevaar voor een veilige werksituatie, wordt er ingespeeld op de racistische 'enge Zwarte man' trope. Dit is volledig onacceptabel."