Steeds minder landen willen Spelen organiseren: 'Wordt gezien als geldsmijterij'

Ook de sponsoring door bedrijven is veranderd. Koning: "De tijd dat sponsoring het overmaken van veel geld was en dan reclame maken, is ruim voorbij. Er is veel meer een roep voor bijvoorbeeld transparantie en duurzaamheid."

De volgende Spelen, de Winterspelen in Peking, beginnen al over zeven maanden. Daar willen (Westerse) sponsoren niet graag verbonden worden met mensenrechtenschendingen door China, zoals de behandeling van Oeigoeren. Koning: "Dat is lastig voor sponsoren, daar zullen ze voorzichtig mee zijn."

Sponsoren worden ook vaker aangesproken op deals, zoals Cristiano Ronaldo die tijdens het EK Coca-Cola-flesjes wegschoof. Hij zei liever water te drinken. Coca-Cola is een van de grote sponsoren van het IOC.

Goede deal voor LA

Door al die factoren lijkt de toekomst van de Spelen niet bepaald rooskleurig. Maar volgens Jelle Schoemaker, sporteconoom bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, gaat het in golven. "Voor 2016 waren er veel kandidaten en kon het IOC veel eisen stellen. Daarom moest Rio veel beloven. Dan volgt er een periode met wat minder kandidaten en kunnen de landen juist eisen stellen."

Zo wist Los Angeles voor 2028 verschillende concessies bij het IOC los te weken, onder meer een fonds van 135 miljoen euro voor jeugdsport in de stad. Schoemaker: "Daardoor zouden het maatschappelijk en financieel gezien goede Spelen kunnen worden."

Ook zijn het vooral democratische landen die de Spelen te duur vinden. Schoemaker: "Andere landen willen met dit soort sportevenementen meedoen op het wereldtoneel en hun land promoten, zoals China."

Vooralsnog staat de Olympische kalender voor Zomerspelen tot 2032 vol en voor Winterspelen tot 2026. Voor daarna kunnen landen zich melden. Let the games begin.