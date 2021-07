Verdachten moord Peter R. de Vries blijven vastzitten

De twee verdachten van de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries blijven voorlopig vastzitten. De Raadkamer van de Amsterdamse rechtbank heeft de hechtenis van de twee met 90 dagen verlengd.

Vandaag stonden de 21-jarige Delano G. uit Rotterdam en de 35-jarige Kamil E. uit Maurik voor de rechter. G. is de vermoedelijke schutter en E. zou de vluchtwagen hebben bestuurd na de aanslag op De Vries in Amsterdam.

Ze zijn dezelfde dag nog, op 6 juli, op de A4 ter hoogte van Leidschendam opgepakt op verdenking van poging tot moord op De Vries. Nu hij is overleden, is de beschuldiging moord. Ook worden ze verdacht van vuurwapenbezit.

OM is terughoudend met informatie

Het motief voor de moord is nog onduidelijk. Voorlopig zitten de twee mannen nog in beperkingen, dus mogen ze alleen contact hebben met hun advocaat. Het Openbaar Ministerie is hierom ook terughoudend met het geven van informatie over het onderzoek.

Vrijdagavond zei Gerrit van der Burg, de hoogste baas van het OM, tegen Nieuwsuur dat de moord waarschijnlijk eerder te maken heeft "met het feit dat hij dienstbaar was aan betrokkenen in een strafproces, dan met zijn werk als journalist". De Vries was vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces tegen de groep rond Ridouan Taghi.

Van den Burg zei in Nieuwsuur dat een koppeling met Taghi waarschijnlijk lijkt: