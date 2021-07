Voorpagina's grote kranten in teken van overlijden Peter R. de Vries

Alle kranten hebben uitgebreide necrologieën over De Vries en berichten over de vele reacties op zijn overlijden, onder meer die van demissionair premier Rutte. "Altijd op zoek naar de waarheid en op de bres voor gerechtigheid. En daarom des te dramatischer dat hij nu zelf slachtoffer is geworden van een groot onrecht."

'Onnoemelijk trots'

Het AD heeft op de voorpagina een grote zwart-witfoto van De Vries afgedrukt met daaronder de verklaring die zijn familie gisteren gaf. "Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar."

De krant wijdt de eerste krantenpagina's aan de 'waterramp' in Limburg en 'code rood' voor Nederland. Daarna volgt een uitgebreide necrologie van twee pagina's "over een 'nationale held' met veel petten en nog meer vijanden. En een klein hartje".

'R voor Rechtvaardigheid'

Ook Trouw reserveert de eerste pagina's voor de gevolgen van het extreme weer in Limburg. In de necrologie is, naast aandacht voor zijn strijd tegen de misdaad, ook aandacht voor zijn sociale betrokkenheid en politieke belangstelling. "De R in zijn naam had ook kunnen staan voor Rechtvaardigheid", kopt het artikel.