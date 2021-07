Piek is Maastricht gepasseerd, net iets lager dan verwacht

Duitsland en België

In Duitsland is het aantal doden door de overstromingen opgelopen tot zeker 59. Veel mensen worden nog vermist. In de regio Bad Neuenahr-Ahrweiler, kan de politie met 1300 menen niet in contact komen, mogelijk ook door de uitval van het mobiele telefoonnetwerk. 165.000 mensen in de getroffen gebieden zitten zonder stroom.

In België waren er ook gissteravond ook preventieve evacuaties. In Belgisch-Limburg kregen inwoners van de gemeenten Maasmechelen, Lanaken, Maaseik, Dilsen-Stokkem en Kinrooi de oproep hun huis te verlaten. Enkele straten van Lanaken werden verplicht geëvacueerd.

Ook in de provincie Waals-Brabant ten zuiden van Brussel, waren vannacht in verschillende gemeenten evacuaties. In Tubeke staat een deel van het stadscentrum blank en in Heylissem werd het leidingwater ondrinkbaar verklaard. In een aantal plaatsen in het oosten van Belgie is het peil van de waterlopen inmiddels weer wat gedaald.