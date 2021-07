Overstromingen en overlast: hoe kan het zo misgaan in Limburg?

Intussen worden zeer hoge waterstanden de komende dagen wel mogelijk geacht. Sommige modellen voorzien dat er per seconde meer water door de Maas gaat stromen dan in juli 1980, toen er een zomers record werd gevestigd. "Al spreken we liever niet van records, want deze wil je niet breken", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "De wateroverlast veroorzaakt veel ellende. Gelukkig hebben we het land zo ingericht dat we het aankunnen."

De afgelopen jaren stuitte Rijkswaterstaat naar eigen zeggen wel eens op onbegrip als het ging om het verhogen van de rivierdijken. "Mensen hebben daar wel eens vraagtekens bij gezet, omdat het de laatste jaren heel droog was in de zomer. Maar nu zie je toch dat het nodig is."