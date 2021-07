Wekdienst 14/7: Eis in zaak-Wiersum • Rapport over flatbrand Arnhem

Goedemorgen! Het Openbaar Ministerie komt met de eis in de zaak over de moord op advocaat Derk Wiersum, die in september 2019 werd doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteert het rapport over de flatbrand in Arnhem, op nieuwjaarsdag 2020.

Het weer: vooral langs de oostgrens en in Limburg zijn er perioden met regen. Lokaal valt veel neerslag met gevaar voor wateroverlast: meer dan 50 mm is zeker in Zuid-Limburg goed mogelijk. In deze regio is daarom code oranje van kracht. In de rest van het land overheerst het droge weer met soms ook zon. Vanmiddag is het 19 graden in de regen tot lokaal 25 graden in het noordoosten.