Snelle versoepelingen waren onverantwoord, vindt nu ruim helft Nederlanders

Meer dan de helft (54 procent) van alle Nederlanders vindt het onverantwoord dat het kabinet de coronamaatregelen zo snel heeft versoepeld. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS. De vaccinatiebereidheid blijft stabiel; 12 procent van bevolking laat zich waarschijnlijk niet of zeker niet vaccineren, valt af te leiden uit de antwoorden.

Een kwart van de Nederlanders vindt dat de snelle versoepelingen van eind juni juist wel konden. Maar de steun voor verdere versoepelingen is de laatste dagen sterk afgenomen.

Een maand geleden wilde twee derde van de Nederlanders verder versoepelen of de maatregelen helemaal loslaten. Na de laatste persconferentie op 9 juli - waarin de maatregelen weer verscherpt werden - wil 37 procent de huidige maatregelen handhaven en ziet 41 procent liever dat er nog strengere coronamaatregelen komen.

Meer ouderen dan jongeren willen strengere maatregelen. Toch wil maar 3 procent van de jongeren van alle maatregelen af. Onder Nederlanders van alle leeftijden is de steun voor het sluiten van nachtclubs en het afgelasten van evenementen het grootst.

Kleine groep wil toch naar risicoland

Ook zegt een grote meerderheid (88 procent) niet op vakantie te gaan naar een code oranje-land. Een code rood-land is helemaal uit de gratie bij 93 procent van de Nederlanders.

7 procent zegt geen moeite te hebben met een vakantie in zulke landen. Dat zijn meestal mensen van 35 tot 49 jaar die wonen in de grote steden en een hoog inkomen hebben. Ook mensen met een migratie-achtergrond zijn dit vaker dan gemiddeld van plan. Het gaat zowel om mensen die al gevaccineerd zijn als om mensen die (nog) niet beschermd zijn tegen corona.

Vaccinatiegraad 85 procent

De vaccinatiebereidheid is stabiel. In totaal heeft 78 procent van de Nederlanders nu een vaccin gekregen, al dan niet twee doses. Vijf procent heeft een afspraak staan. Daarbij komt nog één procent dat zich 'waarschijnlijk wel' laat vaccineren.

Hiermee zou de totale vaccinatiegraad op 85 procent van de Nederlandse bevolking komen. Dit is in lijn met de huidige schatting van het RIVM (87 procent). Ongeveer een op de zes Nederlanders is nog niet gevaccineerd en heeft vooralsnog geen afspraak gemaakt.

In totaal zegt 12 procent van alle Nederlanders zich waarschijnlijk niet of zeker niet te laten vaccineren. Van hen zegt 63 procent dat niet te willen omdat ze naar eigen zeggen niet weten wat de langetermijneffecten van de vaccins zijn. De helft van deze groep is tussen 25 en 49 jaar oud en heeft een mbo-opleiding.

Ook onder Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond blijft de vaccinatiegraad achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde.