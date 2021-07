Malta toch niet taboe voor niet-gevaccineerde reizigers

Malta wilde vanaf vandaag alleen nog maar reizigers toelaten die volledig zijn gevaccineerd tegen corona, maar het land heeft zijn plan op het laatst moment laten vallen. In plaats daarvan moeten toeristen en zakelijke reizigers die niet zijn ingeënt in quarantaine.

Hoelang is niet helemaal duidelijk; voor reizigers uit landen met kleurcode rood geldt tot nu toe een periode van 14 dagen.

"We zullen het eerste EU-land zijn dat dit doet, maar we moeten onze samenleving beschermen", zei gezondheidsminister Fearne vorige week nog. Malta zou het eerste EU-land geweest zijn dat een vaccinatie als harde eis stelt voor toelating.

Het voornemen kwam het eiland, waar het aantal besmettingen de laatste tijd flink is opgelopen, op kritiek te staan van de Europese Commissie en EU-lidstaten. De maatregel zou het Europese reiscertificaat ondermijnen. Dat certificaat toont of iemand is gevaccineerd, hersteld is van corona of kort geleden negatief is getest.

In Malta, een eiland ten zuiden van Sicilië, is zo'n 80 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, een percentage hoger dan waar ook ter wereld. Mede door reizigers is het aantal besmettingen met corona afgelopen tijd spectaculair opgelopen.