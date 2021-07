Aardappelziekte bij bioboeren, 'dit gaat om enorm veel geld'

Biologische boeren zijn getroffen door de aardappelziekte phytophthora. De oogst kan door de ziekte teruglopen tot een kwart van de normale opbrengst. De brancheorganisatie van biologische landbouwers Bionext slaat alarm.

De ziekte, die aardappelboeren ook in 2016 trof, gedijt goed bij de warme natte zomer van dit jaar. Phytophthora (uitgesproken als fie-tof-tor-a) is een schimmel die de aardappelplant aantast. Als boeren de schimmel aantreffen, moeten ze de planten verbranden om verspreiding te voorkomen.

Een van de getroffen boeren is Annewillem Maris in het West-Brabantse Dinteloord. Hij vreest dat hij door de schimmelziekte zo'n 30.000 kilo aardappels zal missen dit seizoen. "Ja, dat gaat om enorm veel geld."

Op dit moment komt 15 procent van zijn aardappelproductie nog van oude rassen, die zeer vatbaar zijn voor phytophthora. "Over een aantal jaren hebben we 100 procent nieuwe rassen", zegt hij tegen de NOS. "Die zijn opgewassen tegen deze schimmel. Dan zal er wel weer wat anders komen, maar dat zien we dan wel weer."

Forse strop

Het overstappen op aardappelrassen die resistent zijn, wordt volgens Bionext-directeur Michaël Wilde bemoeilijkt doordat boeren niet zeker zijn van de afzet. "Je kunt er niet van uitgaan dat de consument vanzelf opeens biologische aardappels gaat kopen."

De brancheorganisatie wil dat de vraag naar bio-aardappelen gestimuleerd wordt met betere communicatie over de voordelen van bioproducten. "Nederlandse consumenten zien bioproducten vooral als duurder. Maar als ze begrijpen dat bio-aardappelen beter zijn voor de bodem, de natuur en het milieu, dan zijn ze vast bereid meer te betalen."

Dat de zeer gevreesde ziekte het gesprek van de dag is onder collega's van Maris, mag duidelijk zijn. "Natuurlijk. Vooral de collega's waarbij de schimmelziekte vroeg heeft toegeslagen, worden getroffen. Zij zitten met aardappels die niet volgroeid zijn en zo klein zijn, dat je die niet in een zak kunt stoppen voor de supermarkt. Dat is een forse strop."

Van de ruim 9500 aardappeltelers in Nederland werken er 262 biologisch. In totaal telen die biologische boeren ruim 70.000 ton aardappelen. Nederlanders eten volgens het RIVM gemiddeld 3,5 dag in de week aardappelen; per jaar zo'n 26 kilo.