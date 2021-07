Communicatie op Cuba plat, 'we weten gewoon niet wat daar precies gebeurt'

In Cuba gingen zondagavond in tientallen steden mensen de straat op; nu is vooral politie te zien in de straten van het communistische land. Het waren de grootste protesten tegen de regering in tientallen jaren. De betogers gaven het regime de schuld van de economische crisis en de armoede in Cuba.

Over de huidige situatie is veel onduidelijk. "Er is geen communicatie meer in Cuba", zegt Edwin Koopman, journalist en schrijver van het boek De ritselaars van Havana. "Veel communicatiekanalen liggen plat en we weten gewoon niet wat daar precies gebeurt."

"De politie en militairen pakken op grote schaal mensen op. Bekende critici van het regime, die actief zijn op sociale media, zijn nu opgepakt. Hoeveel het er zijn weten we niet, maar dat moeten er honderden zijn."

De druk op de demonstranten lijkt te werken. Volgens Koopman waren de demonstraties spontaan ontstaan en was er geen leider met een duidelijk doel.

'Lastig om te duiden'

"Wat dat betreft heeft zo'n regime het makkelijk", zegt hij over de regering van Miguel Díaz-Canel. "Je zorgt dat ze niet communiceren, je legt het internet plat en je laat mensen oppakken en dan worden mensen angstig."

Koopman denkt dan ook dat het de komende dagen minder onrustig zal zijn, maar hij benadrukt dat het lastig is om de ontwikkelingen te duiden. "Op het platteland kan je bijvoorbeeld filmen wat je wil, maar als er geen internet is, kan je het ook niet delen. Je kan de situatie alleen maar volgen via getuigenverslagen."