Van 'summer of love' naar quarantaine: besmette jongeren blij met excuses Rutte

Dacht je twee weken geleden nog te gaan genieten van een 'summer of love', zit je nu in quarantaine omdat je besmet bent met het coronavirus. Het overkwam vooral jongeren die na de versoepelingen van 26 juni uit hun dak gingen in nachtclubs en op festivals. Zij vinden het terecht dat premier Rutte vandaag zijn excuses aanbood voor de versoepelingen, die achteraf gezien te snel kwamen.

Een van die jongeren is de 24-jarige Jorinde van den Berge uit Utrecht. Ze werd onlangs gevaccineerd met het Janssen-vaccin bij de GGD in het kader van het 'Dansen met Janssen'-initiatief. Met een vaccinatiebewijs op zak én een Testen voor Toegang-coronatest (waar ze de uitslag overigens nooit van kreeg) ging ze in Eindhoven op stap en stond ze een weekend later op een festival in Amsterdam.

Afgelopen donderdag bleek ze corona te hebben. "Ik ben drie dagen echt ziek geweest, nu gaat het weer wat beter. Ik ben nog wel heel moe - ik slaap 12 of 13 uur per nacht - en ik raak snel buiten adem", vertelt ze. "Ik baal er heel erg van. Ik zou vijf dagen per week in het ziekenhuis gaan werken deze zomer, maar dat kan nu niet. En het is niet niks. Je hoort over jongeren die veel last hebben van long covid."

Jorinde denkt het virus op het Amsterdamse festival te hebben opgelopen, ondanks de strenge controle aan de poort. "Een vriend van mij is daar ook besmet geraakt en ik zag online veel mensen die hetzelfde verhaal hadden. Blijkbaar is Testen voor Toegang niet veilig genoeg, want sjoemelen met een QR-code kon daar echt niet."

'We zijn jong, dus we nemen het risico'

De 24-jarige Leonie (haar echte naam is bekend bij de redactie), eveneens uit Utrecht, raakte waarschijnlijk besmet in een nachtclub. "Op woensdag kreeg ik de eerste Pfizer-prik en op zaterdag was het feest. De prik was nog niet echt ingewerkt, gok ik."

Achteraf heeft ze spijt dat ze uitging. "Waarom ben ik daar naartoe gegaan als alle seinen op rood stonden? Niet vanuit de overheid weliswaar, maar gewoon als je praktisch kijkt naar of het wel of niet handig is. Mijn vrienden en ik vonden het een beetje gek dat je meteen na de vaccinatie een QR-code kreeg, zoals bij 'Dansen met Janssen'. Maar uiteindelijk denk je: we zijn jong, dus we nemen het risico."

Leonie is nog niet helemaal beter; ze is schor, een beetje vermoeid en proeft nog niets. De verhuizing waar ze middenin zat, ligt even stil. Ook twijfelt ze over andere plannen deze zomer. "Ik ben vooral benieuwd of Lowlands door kan gaan, want daar heb ik een kaartje voor. Ik kan me voorstellen dat het niet mag, maar daar word ik wel wat moedeloos van."

"We dachten: we kunnen wel gewoon even uitgaan", zegt studente Karin, die ondanks haar vaccinatie corona kreeg: