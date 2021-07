Transfer Feyenoorder Berghuis naar Ajax ligt aan beide kanten gevoelig

Het hing al weken in de lucht, maar nu is het zeker: Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis vertrekt naar Ajax. Een beladen stap, want supporters van beide aartsrivalen vinden het not done. Er zijn maar weinig spelers die hem voorgingen.

Berghuis is de vierde speler van Feyenoord die rechtstreeks naar Ajax overstapt, afgezien van Anwar El Ghazi, Jurriën Timber, Noa Lang en Richard Knopper die in de jeugd al de overstap maakten. De laatste speler die direct de overstap maakte van het eerste elftal van Feyenoord naar dat van Ajax was middenvelder Arnold Scholten.

Zijn transfer was, zeker vergeleken met die van Berghuis, snel beklonken, zegt hij. "Ik stapte in de voorbereiding op een nieuw seizoen van het trainingskamp van Feyenoord naar het trainingskamp van Ajax. Ik mocht ook weg, was wat ouder. Het was snel beklonken toen."