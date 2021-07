Vrijwilligers rapen sigarettenfilters op Plastic Peuk Meuk 2021

Vrijwilligers hebben vandaag vele honderdduizenden sigarettenpeuken opgeruimd. Overal zijn opruimacties gehouden, in het kader van de landelijke actie Plastic Peuk Meuk 2021.

"Het is heel erg geaccepteerd om je peuk op straat te gooien. Dat is een groot probleem", zegt Bernadette Hakken bij NH Nieuws. Hakken is een van de initiatiefnemers van de actie. Zelf ruimde ze vandaag peuken in de metro van Amsterdam en op straat bij de Johan Cruijff Arena.

Veel mensen realiseren zich niet dat er plastic en (andere) chemische stoffen in de filters zitten. "Dagelijks wordt er in Nederland een vuilniswagen vol met peuken vol met giftige stoffen in het milieu gekiept", legt Hakken uit.

Vogels eten de troep vervolgens op. "Onderzoek wijst uit dat 70 procent van de zeevogels peuken in hun maag hebben. Ook is bewezen dat zaden van planten slechter opkomen als je er een sigarettenfilter bij legt. En een aantal van die zaden zijn weer het hoofdbestanddeel van voedsel voor ons vee."

Het peukenmeisje

In Enkhuizen liepen negen vrijwilligers met grijpers en vuilniszakken door de stad. De ene voorbijganger steekt zijn duim op, de ander negeert de opruimactie. Een passant vraagt: "Het zijn toch niet jouw peuken?" Waarop een vrijwilliger ad rem reageert: "'Klopt, maar het is wel mijn stad!"

Volgens de eerste gegevens zijn vandaag op zeker 200.000 peuken geraapt in het hele land. Toch spreekt Hakken, door andere vrijwilligers ook wel het peukenmeisje genoemd, over een tijdelijke oplossing.

Veel liever ziet ze minder uitgetrapte sigaretten op straat. Net als hondenbezitters zouden rokers de troep die ze veroorzaken zelf moeten opruimen. Maar ook de overheid kan iets doen. "We willen als actiegroep dat er over twee jaar 70 procent minder peuken op straat liggen", aldus Hakken. "Als dat niet wordt bereikt, moet er een verbod op de filters komen."