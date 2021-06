Statiegeld op kleine plastic flesjes verplicht per 1 juli, maar je betaalt soms nu al

Ook kan het nog zijn dat je na 1 juli nog een flesje zonder statiegeld koopt, want de verplichting geldt vanaf dan voor producenten en importeurs die aan winkels leveren. Supermarkten mogen hun voorraden flesjes zonder statiegeld gewoon opmaken.

Streepjescode

Oude flesjes zonder statiegeld kun je niet inleveren. Of een flesje wel of geen statiegeld heeft zie je dus aan het logo. En Statiegeld Nederland, de organisatie die het statiegeldsysteem coördineert, heeft ook een app gemaakt (voor iOS en Android). Daarmee kun je de streepjescode van een fles scannen en zien of en hoeveel statiegeld erop zit.

Om je 15 cent te krijgen is het wel cruciaal dat het etiket met streepjescode nog op de fles zit. "De innamemachines in supermarkten scannen die streepjescode, staat die er niet op dan wordt de fles niet geaccepteerd", zegt Raymond Gianotten van Statiegeld Nederland.

(Benzine)stations

Behalve in supermarkten kan je ook bij benzinestations langs de snelweg je flesje inleveren. "Op al onze snelweglocaties is het nu al mogelijk om statiegeldflesjes in te leveren", zegt een woordvoerder van Shell. "We nemen de flesjes handmatig in bij de kassa."

Omdat een innamemachine een forse investering is en er op benzinestations naar verwachting minder ingeleverd zal worden, kun je flesjes daar alleen bij de kassa kwijt. Ook daar moet de streepjescode gescand kunnen worden voor betaling.