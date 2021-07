Elf strandtenten Noord-Holland stoppen met plastic bekertjes, rietjes en bestek

De paviljoens stoppen niet alleen met het gebruik van rietjes, bekers en bestek. Ook honingstaafjes, melkcupjes en koekjesverpakkingen die via het strand de zee in waaien, zijn bij deze tenten verleden tijd.

Stichting De Noordzee is enthousiast over het initiatief. Volgens de stichting is een flink deel (bijna 30%) van al het plastic aangetroffen op de Nederlandse Noordzeekust afkomstig van wegwerpplastics. Dat is licht van gewicht en kan makkelijk wegwaaien of wordt aangezien voor voedsel door zeedieren.

Hoewel uit onderzoek van de stichting blijkt dat er significant minder afval op het strand ligt dan tien jaar geleden, worden er gemiddeld nog 282 stuks afval per 100 meter strand aangetroffen.

Bordjes van strandafval

Volgens NH Nieuws willen de Noord-Hollandse paviljoens met hun overstap laten zien dat het mogelijk is om deze hoeveelheid 'wegwaaiplastic' te verminderen. Zo zijn de bordjes waaraan te zien is dat de strandtenten geen plastic meer gebruiken gemaakt van strandafval opgeraapt door vrijwilligers van de stichting Juttersgeluk uit Bloemendaal, die zich inzet voor het schoonhouden van het strand.

Meer paviljoens in Noord-Holland hebben al aangegeven dat ze ook willen meedoen.