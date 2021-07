ID&T spant kort geding aan om coronabeperkingen, "we zijn met stomheid geslagen"

"Hier heerst grote verslagenheid, totale verbijstering en teleurstelling", zegt directeur Ritty van Straalen van het bedrijf tegen de NOS. "We zijn met stomheid geslagen. Nu meerdaagse festivals niet meer mogen, gaan jongeren weer alle kanten op rennen. Ze komen weer samen op onveilige plekken zoals parken en stranden, want ze gaan toch hun eigen weg."

Het stoort Van Straalen ook dat de overheid een paar weken geleden nog "zonder overleg" bijna alles opende. "Zonder overleg met de branche, en terwijl het nog helemaal niet goed geregeld was. Dat Testen voor Toegang werkte nog helemaal niet. En nu wordt alles weer teruggedraaid. Er gaat weer een keiharde streep door de hele zomer."

Mogelijk wordt er na 13 augustus wel iets mogelijk. Maar of er dan ook direct een groot festival georganiseerd kan worden, valt volgens de concertorganisator te betwijfelen.

"Ze denken dat we even een podiumpje neerzetten en wat artiesten regelen. Maar we bouwen hele steden, daar zijn we nu al mee bezig", zegt Van Straalen, die zegt dat de creatieve sector "op instorten staat". "Het lijkt alsof alles wordt gedaan om te voorkomen dat ons land donkerrood wordt en er wordt niet gedacht aan de gevolgen van de maatregelen. Het is totale willekeur."