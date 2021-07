Taliban zeggen groot deel van Afghanistan in handen te hebben

De Taliban krijgen in Afghanistan steeds meer grondgebied in handen. Een woordvoerder van de islamitische extremistische groep zegt dat de beweging nu 85 procent van het Afghaanse grondgebied onder controle heeft. Of die bewering klopt, is niet duidelijk, onafhankelijke bevestiging ontbreekt.

De afgelopen week veroverden de Taliban gebieden aan de grens met Tadzjikistan, Turkmenistan, China en Pakistan. Gisteren kwam daar volgens bronnen van persbureau Reuters een belangrijk district aan de grens met Iran bij. Daarin ligt de grenspost Islam Kala, belangrijk voor het handelsverkeer met Iran.

Sommige gebieden zouden zonder slag of stoot door het Afghaanse leger zijn opgegeven. In gebieden aan de grens met Oezbekistan wordt hard gevochten met het Afghaanse leger.