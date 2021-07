Accountants worstelen met controle NOW, 'terugbetalingen dreigen'

Accountants vrezen dat ze de vereiste controles van de uitgekeerde loonsubsidies (NOW) niet rondkrijgen. Als dat niet op tijd lukt, moeten de ondernemingen die de steun ontvangen hebben die mogelijk weer terugbetalen.

Dat schrijft Het Financieele Dagblad op basis van gesprekken met grote accountants. Bedrijven die meer dan 100.000 euro aan loonsubsidie kregen om de coronacrisis door te komen, moeten een verklaring aanleveren van een accountant die alle cijfers heeft gecontroleerd. Om snel steun te kunnen uitkeren, vindt de controle plaats nadat het geld al als voorschot is ontvangen.

Terugbetalingen dreigen

Voor de eerste ronde loonsteun (NOW1) moeten de accountantsverklaringen uiterlijk voor 31 oktober binnen zijn. Lukt dat niet, dan moet het geld volgens de huidige regels worden terugbetaald.

Gisteren werd al duidelijk dat volgens berekeningen van ambtenaren van het ministerie van Financiën veel bedrijven die loonsteun aanvroegen in eerste instantie hun omzetverlies overschatten. Zij zullen geld moeten terugbetalen.

Die terugbetalingen staan in feite los van de controles door de accountants. Ook als bedrijven in de praktijk inderdaad zoveel omzet verloren als gedacht en ze de steun wel terecht ontvingen, zullen ze die volgens de huidige regels moeten restitueren als er niet op tijd een accountantsverklaring ligt.

Gesprek met ministerie

Wat de omvang is van de vertraging, is nog niet duidelijk. Accountantskantoor PwC laat aan het FD weten dat van de 139 ondernemingen waarvan het de loonsteun controleert, nog geen dertig controles rond zijn.

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is inmiddels al met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in gesprek over het probleem. De NBA zegt tegen de krant dat die gesprekken prettig verlopen, maar dat er nog geen oplossing is.