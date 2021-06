KLM opnieuw grootste ontvanger van corona-loonsteun

Ook van januari tot en maart was luchtvaartmaatschappij KLM de grootste ontvanger van loonsteun van de overheid (NOW-regeling). KLM ontving in totaal ruim 252 miljoen euro loonsteun, inclusief dochtermaatschappijen waaronder luchtvaartmaatschappij Transavia.

Dat blijkt uit cijfers van het UWV, de overheidsinstantie die de loonsteun uitkeert. In dat register staan alle bedrijven die steun hebben ontvangen en het betreffende bedrag.

KLM ontving meer dan vijf keer zoveel steun als de tweede grootste ontvanger, Holland Casino. Die kreeg 48,5 miljoen euro. De luchtvaartmaatschappij was ook bij de drie eerdere loonsteunpakketten de grootste ontvanger van loonsteun. Het bedrijf heeft nu in totaal meer dan 1,2 miljard euro ontvangen. Ook is KLM door de overheid 3,4 miljard euro toegezegd om door de crisis te komen.

Hema

Naast KLM en Holland Casino waren Schiphol met 26,5 miljoen euro en Hema met 18 miljoen euro grote ontvangers van de NOW-regeling. Hema ontving in deze periode meer dan de drie voorgaande periodes bij elkaar opgeteld. Dat komt waarschijnlijk doordat de winkels van Hema de eerste maanden van dit jaar grotendeels dicht waren.

Bijna 70.000 bedrijven hebben in het eerste kwartaal loonsteun ontvangen. In totaal is er voor 3,2 miljard euro aan steun overgemaakt.

Het gaat om voorschotten. Het kan zijn dat bedrijven later (een deel) moeten terugbetalen of recht hebben op meer steun. Bedrijven konden, afhankelijk van het omzetverlies, een tegemoetkoming van maximaal 85 procent van de loonkosten ontvangen.

Tot nu toe heeft het UWV 35.000 aanvragen ontvangen voor loonsteun van april tot en met juni. Bedrijven kunnen tot het einde van deze maand nog aanvragen indienen. In totaal is er voor ruim 881 miljoen euro aan voorschotten uitgekeerd voor deze periode.