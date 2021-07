Nieuw boerenprotest, landbouw in bepaalde gebieden verder in het nauw

Na een pauze van een half jaar protesteren boerenactiegroepen vandaag opnieuw tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Op het Malieveld in Den Haag komen boeren van Agractie bijeen, leden van Farmers Defence Force (FDF) verzamelen zich op vier locaties in de omgeving van Zwolle, Assen, Arnhem en Den Bosch.

De laatste weken verschenen meerdere rapporten over de mogelijke aanpak van de stikstofcrisis. Hoewel de adviezen in ieder rapport verschillen, is de rode draad dat er boerenbedrijven zullen moeten verdwijnen. In twee van de rapporten wordt geadviseerd om vooral in bepaalde gebieden de landbouw drastisch te verminderen.

Gerichter stikstofbeleid

"De emmer die het glas nu weer over laat lopen is het rapport Naar een ontspannen Nederland", zegt actieleider Albert Markerink van Farmers Defence Force (FDF). Dat rapport werd geschreven door hoogleraar milieu en duurzaamheid Jan Willem Erisman van de Universiteit Leiden en landschapsarchitect Berno Strootman.

"Ons idee was om te kijken of je niet veel gerichter stikstofbeleid kan maken zodat niet iedereen daarmee geconfronteerd wordt in de landbouw, maar dat je het dus gericht en efficiënt en ook zo goedkoop mogelijk doet", zei Erisman vorige week in een uitzending van Nieuwsuur.

In het rapport concluderen de experts dat in twee gebieden snel verschil gemaakt kan worden wat betreft de uitstoot van stikstof: in de Gelderse Vallei en de Veluwe-enclave. "Zo is de Gelderse Vallei én hoog in de emissies van stikstof én ook nog in het midden van het land. Daardoor verspreidt de stikstof zich naar alle natuurgebieden. Het is het meest effectief om daar je maatregelen te nemen", aldus Erisman.

Dat zou gevolgen hebben voor schapenhouder en Agractie-voorman Bart Kemp uit Ede. "De plannen zijn dat je het hele gebied op z'n kop zet - dat er bijna geen boer overblijft. Er moet iets gebeuren en daar willen we ook over praten, maar boeren hebben wel het recht om hier te boeren en voedsel te produceren voor iedere Nederlander", reageerde hij in Nieuwsuur.

Erisman en Strootman schrijven in het rapport overigens niet dat alle boeren uit de twee gebieden weg zouden moeten.

'Ongekende transformatie van landelijk gebied'

Twee dagen geleden verscheen ook een nieuw rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarin staat dat een verdere aanscherping van de stikstof- en klimaatregels betekent dat er op sommige plekken nauwelijks nog landbouw kan worden bedreven. Het PBL heeft het over "een ongekende transformatie van landelijk gebied in Nederland".

In de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel zouden zelfs duurzame vormen van landbouw te veel stikstof uitstoten om aan de regels te voldoen. Volgens het PBL moet een nieuw kabinet zich niet blindstaren op stengere stikstofregels, maar actie gaan ondernemen in regio's waar de overschrijding van stikstofregels groot is en de natuurkwaliteit achteruit gaat.