Boeren, ondernemers en natuurbeheerders willen gezamenlijk stikstofcrisis aanpakken

Binnen negen jaar kan de uitstoot van stikstof met 40 procent worden teruggedrongen in Nederland, maar daar hangt wel een prijskaartje aan van 15,3 miljard euro. Dat stellen Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland in een gezamenlijk opiniestuk in het FD.

"Niet vaak trekken de landbouwsector, natuurbeheer en economische partijen gezamenlijk op", schrijven de organisaties. "Polarisatie is vaak makkelijker dan samenwerken en verantwoordelijkheid dragen. Maar wij geloven dat we het stikstofprobleem alleen samen kunnen oplossen en hiervoor draagvlak kunnen creëren."

Jaarlijks 1,7 miljard euro

De organisaties vragen de overheid om tot 2030 jaarlijks 1,7 miljard euro vrij te maken om de uitstoot van stikstof tegen te gaan. Dat geld moet ten goede komen aan het uitkopen of verplaatsen van bedrijven die veel stikstof uitstoten (op vrijwillige basis, zeggen de organisaties), maar ook aan andere vormen van landbouw die minder belastend zijn voor het milieu, herstel en versterking van de natuur en maatregelen die economische ontwikkelingen stimuleren. "Hiermee kunnen we in 2030 een stikstofreductie van 40 procent realiseren, aanzienlijk meer dan de 26 procent die vereist wordt onder de huidige wet."

De afgelopen maanden stemden zowel de Eerste als de Tweede Kamer in met een nieuwe stikstofwet van demissionair minister Schouten van Landbouw. Die wet stelt zich ten doel in 2030 de helft van de 'stikstofgevoelige' natuur in Nederland weer gezond te krijgen.

De zes organisaties die nu de handen ineenslaan, zeggen dat hun plannen nog verder gaan dan die stikstofwet. Het voorstel moet nog wel doorgerekend worden door de Raad van State en het Planbureau voor de Leefomgeving, zeggen ze.

'Niets doen is duurder'

"Dit is in het algemeen belang," schrijven de organisaties in het opiniestuk in de krant. "De kosten van niets doen zijn op de lange termijn vele malen hoger. Nu al gaan bijvoorbeeld miljarden aan nieuwe duurzame investeringen aan ons land voorbij. Ook dreigen allerlei noodzakelijke ontwikkelingen (van infrastructuur tot wonen en de energietransitie) te sneuvelen."

Over de totale kosten van 15,3 miljard euro schrijven ze dat die "in feite een benodigde basisinvestering zijn" die "gezien de impact van dit dossier te overzien zijn."

Actiegroep voor boeren Farmers Defence Force reageerde maandag al afwijzend op het plan, nog voordat het gepubliceerd was: "Een alliantie van LTO, Bouwend Nederland en milieuorganisaties zou een stikstofplan hebben ontwikkeld dat aan de boeren fors grotere eisen oplegt met betrekking tot de emissiereductie, dan binnen de aangenomen wet. Zodat de bouw kan bouwen."