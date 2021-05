Ook de duinen lijden flink onder stikstof

Volgens de Unie van Waterschappen zijn de duinen zeker belangrijk voor de kustbescherming. Op korte termijn is de stabiliteit ervan niet in gevaar, reageert een woordvoerder. Maar voor de langere termijn is het essentieel dat de biodiversiteit in stand blijft en wordt versterkt.

Open duinlandschap

Noordelijker, bij Castricum, trekken dag in dag uit groepen mensen met een arbeidsbeperking de duinen in voor natuurbehoud. Door omstandigheden hebben zij moeite om te functioneren in een normale baan. In de duinen kunnen ze werkervaring opdoen en een opleiding volgen, in de hoop daarna door te kunnen stromen naar gewoon werk.

Robert Jan Prins van PWN is hun praktijkopleider. "De bronnen van stikstof kunnen wij niet aanpakken, we kunnen alleen de gevolgen ervan bestrijden", legt hij uit. "Stikstofminnende soorten verdringen de planten die van oudsher in de duinen voorkomen. Ik leer de mensen verschillende manieren van natuurbeheer, om een gezond en divers duinlandschap te behouden."

Hun werk is het maaien en afvoeren van ongewenste grassen, bramen en boompjes die te hard groeien door de stikstofbemesting uit de lucht. "Daarnaast laten we het duinreservaat begrazen door landgeiten. Ook hiermee zorgen we voor een open duinlandschap, dat belangrijk is voor veel bedreigde soorten."