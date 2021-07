Dit weten we nu over de aanslag op Peter R. de Vries

Peter R. de Vries vecht in het ziekenhuis voor zijn leven, de mogelijke schutter is opgepakt. Het waren de twee belangrijkste punten bij de persconferentie gisteravond laat, van de Amsterdamse politie, burgemeester Halsema en het Openbaar Ministerie. Wat weten we nog meer over de aanslag? Dit waren de feiten om 06.00 uur.

De aanslag