GGD stopt met sneltest en stapt over op PCR-test om varianten op te sporen

De GGD stopt met het aanbieden van antigeensneltests. Alle 25 GGD-regio's stappen op termijn over naar PCR-tests om beter zicht te houden op de verschillende varianten van het coronavirus.

Volgens een woordvoerder van GGD GHOR Nederland zijn een aantal GGD's inmiddels al overgestapt. De rest volgt, al is nu nog niet bekend wanneer nergens meer een sneltest is te krijgen.

Voor wie zich laat testen bij een GGD-teststraat verandert er weinig; afname gaat nog steeds met een wattenstaafje in de neus en keel. De uitslag duurt bij een PCR-test wel langer: binnen 24 uur ontvang je bericht. Bij een sneltest was dit vaak binnen een paar uur.

Kiemsurveillance

Achter de schermen maakt PCR-test of sneltest veel meer verschil. Alleen bij de PCR-test is het mogelijk om zogeheten kiemsurveillance te doen. Via zo'n labonderzoek kan bij de positieve test worden gecontroleerd om welke variant van het virus het gaat.

Kiemsurveillance is volgens de GGD en het RIVM belangrijk om zicht te houden op de verspreiding van de verschillende varianten van het coronavirus. Volgens de GGD is een PCR-test bovendien gevoeliger en meer geschikt om mensen die gevaccineerd zijn te testen. Zij dragen minder virus met zich mee.

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde vorige week al aan het kabinet om bij lage besmettingscijfers de voorkeur te geven aan PCR-tests zodat kiemsurveillance kan blijven plaatsvinden.

Aantal tests daalt

Het aantal tests (zowel PCR als antigeen) dat wordt afgenomen bij de GGD daalt al maanden. Momenteel laten in totaal zo'n 18.000 mensen per dag zich testen. Het aantal positieven is de afgelopen week gemiddeld 600 per dag.

Volgens de laatste modelberekening van het RIVM maakt de deltavariant nu de helft van de besmettingen in Nederland uit. De opmars van die variant is een risico; de deltavariant is besmettelijker en de huidige vaccins werken iets minder goed.