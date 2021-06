Nieuwe illegale nederzetting stelt Israëlische regering op de proef

Hoewel Israël dus geen fundamenteel probleem ziet in het bestaan en de groei van de nederzettingen, was voor de totstandkoming van Evyatar geen vergunning verleend. Het leger verklaarde dan ook dat de nieuwe nederzetting ontruimd moest worden.

Maar de politiek heeft het laatste woord. En voor de nieuwe regering, gesteund door zowel linkse als rechtse partijen, werd de kwestie een serieuze test en een potentiële splijtzwam. Yair Lapid, de leider van de grootste partij in de coalitie, zei de nederzetting namelijk te willen evacueren.

Maar voor minister-president Naftali Bennett ligt dat gevoelig. De rechts-nationalistische premier leidde voorheen een belangrijke kolonistenorganisatie en heeft in de nederzettingen een groot deel van zijn aanhang zitten. Niet voor niets bezocht Bennetts partijgenoot Nir Orbach de nederzetting vorige week om de bewoners te steunen.

De controverse bood oud-premier Benjamin Netanyahu een uitgelezen kans om de verhoudingen op scherp te zetten. Een delegatie van zijn Likud-partij bezocht de nederzetting en haalde hard uit naar plannen om de plek te ontruimen.

Dat de nederzetting nu dus vooralsnog niet gesloopt wordt, zal voor veel Palestijnen een bevestiging zijn van wat ze al dachten.

"Alle Israëlische regeringen zijn hetzelfde", zei journalist en activist Nasim Mualla uit het naastgelegen dorp Beita onlangs. "Ze nemen de bergen over en bouwen nederzettingen. Of het nou Netanyahu is of Bennett, het is dezelfde politiek."