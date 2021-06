Parlement Israël stemt in met nieuwe regering, einde premierschap Netanyahu

Het Israëlische parlement heeft na een rumoerige zitting en met een minieme meerderheid van 60 voor- en 59 tegenstemmen ingestemd met een nieuwe regeringscoalitie zonder de Likud-partij van premier Benjamin Netanyahu. Leden van Likud riepen "schande" en maakten de nieuwe premier Naftali Bennett uit voor leugenaar toen hij de plannen van zijn regering uiteenzette.

Buiten de Knesset uitten voorstanders van de nieuwe regering hun blijdschap over het einde van de regering-Netanyahu. Bij de Klaagmuur gingen ultraorthodoxe joden en andere tegenstanders van de nieuwe regering in gebed.

Eerst Bennett, dan Lapid

De nieuwe coalitie bestaat uit partijen die ideologisch sterk uiteenlopen en ook een Arabische partij. Eensgezind waren deze acht partijen in hun streven om een eind te maken aan het ruim 12 jaar durende premierschap van Benjamin Netanyahu. De coalitie beschikt in het parlement over een minimale meerderheid met 61 van de 120 zetels.

Nu het parlement akkoord is, staat de rechtse nationalist Bennett twee jaar aan het roer van het land. Daarna zal centrumpoliticus en coalitiepartner Yair Lapid het stokje van hem overnemen.

De 57-jarige Lapid is de architect van de coalitie en leidde het afgelopen jaar de oppositie tegen premier Netanyahu. Israël leerde hem eerder al kennen als journalist en als tv-presentator. Negen jaar geleden maakte Lapid de overstap naar de politiek toen hij de seculiere middenpartij 'Er is een toekomst' oprichtte.

Niet van toneel verdwijnen

Lapids partij werd de een na grootste en Lapid werd minister van Financiën in Netanyahu's derde kabinet. In 2014 kwam het tot een breuk tussen de twee, waarop Lapid de oppositie inging. In die hoedanigheid uitte hij kritiek op de nauwe banden tussen Netanyahu en diens ultraorthodoxe bondgenoten. Ook viel Lapid Netanyahu aan over de corruptieschandalen waarin de premier verwikkeld raakte.

De partij 'Rechtsaf' van Bennett is met zeven zetels niet groot, maar toch mag de 49-jarige politicus de volgende premier van Israël worden. Dat komt omdat Lapid zonder Bennett geen meerderheid in het parlement had kunnen krijgen.

Woedende oppositieleider

Volgens biograaf Anshel Pfeffer gaat Netanyahu zich de komende maanden niet rustig houden. "Hij zal zich ontpoppen tot een woedende oppositieleider. En zich beraden op een politieke comeback. Hij zal zeker niet definitief van het politieke toneel verdwijnen."

Dat bleek al uit zijn toespraak aan het parlement voorafgaand aan de stemming. Netanyahu beschuldigde Bennett ervan de "grootste fraude in de geschiedenis van Israël" te hebben gepleegd, omdat de rechtse leider vóór de verkiezingen een regering met Lapid had uitgesloten. "Het publiek zal dit niet vergeten", zei Netanyahu, die aankondigde snel weer de macht te zullen overnemen in Israël.