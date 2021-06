'Koning Bibi' verliest zijn troon: het einde van een tijdperk

Dat heeft onder meer te maken met de strafzaak die tegen hem loopt: Netanyahu wordt verdacht van omkoping en fraude. Het is voor veel politici een reden niet langer met hem te willen samenwerken. Zelfs Israëls razendsnelle vaccinatiecampagne in de coronacrisis kan Netanyahu niet redden.

Daardoor dreigt nu het einde in zicht te komen van een lange politieke loopbaan, die begint in de Verenigde Staten. Benjamin Netanyahu wordt geboren in Tel Aviv in 1949, maar brengt een groot deel van zijn jeugd door in de VS, waar zijn vader hoogleraar is.

Voor de jonge Bibi is zijn oudere broer Yoni het grote voorbeeld. Beide broers dienen vanaf hun 18e bij dezelfde elite-eenheid in het Israëlische leger. Als zijn broer in 1976 omkomt bij een militaire missie, komt Netanyahu's leven op zijn kop te staan.

Na Yoni's dood rusten de verwachtingen van de familie volledig op de schouders van Benjamin. Die stelt niet teleur: hij ontpopt zich tot een veelgevraagde gast in Amerikaanse talkshows en een geprezen diplomaat, voor hij terugkeert naar Israël om zich op de politiek te richten.

Overlevingskunstenaar

In 1988 wordt Netanyahu voor de rechtse Likud-partij gekozen in het parlement, en in 1993 wordt hij partijleider. Hij voert een keiharde campagne tegen de vredesbesprekingen die toenmalig premier Rabin voert met de Palestijnse leider Arafat. Als Rabin in 1995 wordt vermoord door een extreemrechtse religieuze Jood, komen er nieuwe verkiezingen, die Netanyahu nipt wint.

Als premier onderhandelt Netanyahu met Arafat over vrede, maar weet geen doorbraak te bereiken. En als hij in 1999 de verkiezingen verliest, trekt hij zich terug uit de politiek. Na een paar jaar keert Netanyahu terug, om in 2009 wederom premier te worden.

Hij wordt in zijn tweede regeerperiode de langstzittende minister-president in de geschiedenis van Israël, nog voor de eerste premier van het land, David Ben Gurion. Maar aan zijn tijdperk lijkt nu toch echt een einde te komen. Al weet je het bij Netanyahu, een politieke overlevingskunstenaar met negen levens, maar nooit. Een comeback vanuit de oppositie is niet uitgesloten.