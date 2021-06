Israëlische partijen vormen coalitie zonder Netanyahu

De coalitie betekent waarschijnlijk het einde voor premier Netanyahu, die al sinds 2009 het land leidt en eerder tussen 1996 en 1999. Geen enkele Israëlische politicus was zo lang de regeringsleider. Wel moet het parlement, de Knesset, nog akkoord gaan.

De laatste stembusgang in Israël was in maart en in 2020 werden ook al verkiezingen gehouden. Netanyahu's partij Likud won de laatste verkiezingen nipt, maar het lukte de partij niet om genoeg steun bij andere partijen te vinden om een coalitie te vormen. Als de oppositiepartijen er vandaag nog niet waren uitgekomen, had Israël mogelijk weer naar de stembus gemoeten.