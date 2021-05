Spanningen in Israël: ‘Dit is geen coëxistentie’

De Joodse Adi Moran komt uit het zuiden van Israël, maar woont en studeert nu in Jeruzalem. "Wat er gebeurt tussen Israël en Hamas is beangstigend. Maar wat er in de rest van het land gebeurt tussen Joden en Palestijnen, vooral in gemengde steden, is ook echt beangstigend", zegt Moran. Ze maakte niet eerder zoiets mee: "Ik was echt verdrietig en bang dat het nog erger zou worden."

Toch kijkt Moran wel positief naar de coëxistentie tussen Joden en de Palestijnen in Israël: "Ik heb me aangesloten bij een Facebookgroep die de 'relaxte meerderheid' heet. Daarin zitten allemaal mensen van beide kanten die vrede willen. Dat doet me goed. De extremisten zijn luid, maar ze zijn in de minderheid. Ik geloof echt dat de meeste mensen gewoon in vrede willen leven."

Volgens de Palestijnse Reham Mohammad is vreedzaam samenleven niet een kwestie van willen: "We wonen, werken en studeren samen, dus we hebben geen keuze dan in vrede te leven."

Ze werkt op een advocatenkantoor in Haifa en is de enige Palestijn op het kantoor: "Gelukkig stuurde mijn manager een mail naar iedereen dat we op werk niet over politiek en de recente ontwikkelingen moeten praten. Dat is denk ik ook maar beter, want als we dat wel doen komen er problemen."

Ze denkt dat het lastig gaat worden de komende tijd: "Er is zoveel gebeurd en er is zoveel haat richting Arabieren. De laatste jaren ging het goed, maar nu zal het echt moeilijk worden om weer samen te leven zoals eerst. Het zal misschien nooit meer hetzelfde worden."