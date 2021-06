Minimumloon omhoog, huur bevroren, statiegeld op flesjes: dit gaat veranderen per 1 juli

Alcoholwet

Op 1 juli treedt de nieuwe Alcoholwet in werking. Die houdt onder meer in dat er maximaal 25 procent korting op alcohol gegeven mag worden. Dat geldt alleen voor supermarkten, slijterijen en webwinkels en dus niet voor de horeca. Wie online alcohol koop moet de leeftijd aangeven, deze wordt bij het afleveren gecontroleerd. Een meerderjarige die alcohol koopt voor een minderjarige kan een boete krijgen. Deze nieuwe wet moet problematisch drankgebruik aanpakken. Er is ook een versoepeling: vmbo-leerlingen die stage lopen bij een horecabedrijf mogen vanaf hun veertiende alcohol schenken, nu is dat nog vanaf zestien jaar.

Ongewenste commerciële telefoontjes

Het bel-me-nietregister verdwijnt. Burgers hoeven niet meer aan te geven als ze níet gebeld willen worden voor commerciële doeleinden, maar juist als ze wél gebeld willen worden. Bedrijven kunnen daardoor niet meer 'zomaar' iemand telefonisch benaderen met een aanbieding. Het bedrijf moet bij het opslaan van het nummer ook bijhouden hoe, waar en wanneer het verkregen is, omdat ze tot drie jaar na de overeenkomst iets nieuws mogen aanbieden, daarna vervalt de toestemming. Ook moeten bedrijven bellen met een herkenbaar nummer.

Extra kosten bij geld opnemen

Het wordt voor sommige mensen duurder om contant geld op te nemen bij een automaat. Als klanten binnen een jaar meer dan 12.000 euro aan contant geld hebben opgenomen, moeten ze bij ABN Amro voor elke volgende opname bij een geldautomaat een paar euro per keer plus een percentage van het opgenomen bedrag betalen. De Rabobank gaat na de zomer in bepaalde gevallen ook extra geld vragen.