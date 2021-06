Na 20 jaar weg uit Afghanistan: 'Houd mijn hart vast voor het land'

De militaire aftocht komt op een moment dat de radicale Taliban de macht terug hebben gepakt in grote delen van Afghanistan. De armoede in het land is toegenomen en corruptie is nog steeds een groot probleem.

Kamminga: "Op korte termijn houd ik mijn hart vast. Het vredesproces zit in een impasse en als de stabiliteit wegvalt, dan kan het de komende weken of maanden in elkaar storten met als ergste scenario een nieuwe burgeroorlog."

Vrede ver weg

De Afghaanse Nederlander Sahar Jahish deelt die zorgen. Jahish was als communicatieadviseur voor de Verenigde Naties werkzaam in Afghanistan, van 2014 tot begin 2016. "Vrede is nog steeds ver weg. De doelen van de internationale missies zijn niet echt gehaald. Nog altijd worden er aanslagen gepleegd en vrouwen en journalisten lopen nog steeds gevaar. Terreurgroep IS is actief in Afghanistan, net als de Taliban. Er zitten daar allerlei verschillende milities."

Als je vrijheden wilt, moet je er eerst voor zorgen dat mensen zich veilig voelen, zegt Jahish. Ze heeft veel contact met vrienden en collega's in de hoofdstad Kabul. Die maken zich vooral zorgen over de vredesonderhandelingen die op niets uitlopen.

Volgens Rahat Muslem moeten de Afghanen nu kiezen tussen twee kwaden. "Angst heerst nadat er aanslagen zijn geweest op vrouwelijke studenten. Het volk is oorlogsmoe, ze zijn al blij als er een dag voorbij gaat en er geen aanslag is gepleegd. Kies je voor minder vrijheid, met meer kans op leven, of kies je voor vrijheid met meer kans op overlijden. In delen van Afghanistan is het alsof de tijd twintig jaar heeft stilgestaan."