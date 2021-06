Poliovaccinatieteam beschoten in Afghanistan, vier doden

Onbekende schutters hebben in de Afghaanse stad Jalalabad een poliovaccinatieteam beschoten. Vier teamleden kwamen om, ten minste drie raakten gewond.

Tot nu tot heeft geen van de militante groeperingen die in het gebied opereren de verantwoordelijkheid opgeëist, zegt de coördinator van de vaccinatiecampagne tegen polio in het oosten van het land. In maart claimde de terroristische organisatie Islamitische Staat nog een aanval op een poliovaccinatieteam, ook in Jalalabad. Toen werden drie vrouwelijke teamleden doodgeschoten.

Afghanistan en buurland Pakistan zijn de enige landen ter wereld waar nog polio voorkomt. Nigeria werd vorig jaar poliovrij verklaard. Ondanks de strijd tegen het coronavirus probeert Afghanistan door te gaan met het inenten van 9,6 miljoen kinderen tegen polio, met hulp van de VN-kinderrechtenorganisatie Unicef.

Vorig jaar werden 54 nieuwe poliobesmettingen gemeld. De campagne werd in januari hervat na een jaar vol geweld, waardoor 3,4 miljoen kinderen van onder de 5 jaar geen vaccin konden krijgen. De toename van het geweld en de chaos hangen samen met het terugtrekken van de Amerikaanse en NAVO-militairen uit het land. Dat moet op 11 september zijn afgerond.

Samenzwering

Aanvallen op poliovaccinatieteams komen geregeld voor in Afghanistan. In Pakistan gebeurt het nog vaker. Vorige week werden twee agenten die een vaccinatieteam begeleidden doodgeschoten in het noordwesten van het land.

De Pakistaanse Taliban en andere militanten groeperingen vallen de teams en hun beveiligers aan en hebben het ook gemunt op vaccinatiecentra en medisch personeel. Ze beweren dat het vaccineren onderdeel uitmaakt van een Westerse samenzweringscampagne om kinderen te steriliseren of geheime informatie te verkrijgen.

Het aantal aanvallen in Pakistan nam toe nadat de Amerikaanse inlichtingendienst CIA een nep-vaccinatiecampagne tegen hepatitis had opgezet als dekmantel in de jacht op al-Qaidaleider Osama bin Laden. Die werd in 2011 in Pakistan opgespoord en gedood door Amerikaanse commando's.