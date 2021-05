Minister Bijleveld van Defensie bezoekt laatste Nederlandse militairen Afghanistan

In totaal zond Nederland 30.000 manschappen naar het Aziatische land, verspreid over twintig jaar. Die Nederlanders voerden onder meer patrouilles uit, spraken met dorpsautoriteiten tijdens zogenoemde shura's en trainden militairen. Ook vochten ze tegen de Talibanstrijders.

25 Nederlanders kwamen om in Afghanistan. "Een veelvoud daarvan heeft letsel aan hun uitzending overgehouden, zowel geestelijk als lichamelijk", zegt Eichelsheim. "Tot op de dag van vandaag speelt Afghanistan een rol in de levens van nabestaanden, onze uitgezonden militairen en hun thuisfront."

De verwachting is dat de Nederlandse militairen in juli weer terug zijn. Eerder was de verwachting dat de aftocht van de NAVO-militairen, die op 1 mei is begonnen, pas in september afgerond zou zijn.