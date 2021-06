Ook minderjarigen in cryptohandel: 'Ik dacht snel winst te kunnen maken'

"Mijn vader zat er al in, mijn broer zat er ook in, dus toen dacht ik: nou, ik ga ook maar eens kijken", zegt Sara van 17. Zij haalde een paar honderd euro van haar spaarrekening en stak het in cryptomunten.

En ze is niet de enige. Honderden minderjarigen zeggen in een vragenlijst van NOS Stories geld van hun bijbaantje in digitale munten te investeren. Op die manier hopen ze vooral snel geld te verdienen.

Dat minderjarigen ook in crypto kunnen stappen, komt doordat er geen verplichting is om te checken of iemand wel achttien jaar of ouder is, zoals bijvoorbeeld bij gokken of beleggen. Budgetinstituut Nibud maakt zich daar zorgen over en pleit voor regels. "Want jongeren zijn kwetsbaar en zijn zich niet bewust van de risico's."

Zoals de 17-jarige Collin. "In het begin kocht ik allerlei verschillende munten zonder enig idee. Ik dacht zo snel winst te kunnen maken, dat werd overal gezegd. Maar achteraf denk ik wel: dat was niet heel realistisch. Je moet echt op het goede moment inkopen en verkopen. Dan kun je wel winst maken, maar anders niet."

Collin maakte honderden euro's verlies. Ook Sara staat een paar honderd euro in de min. "Dan raak je natuurlijk wel een beetje in paniek. Want je weet niet wanneer de daling stopt." Toch gelooft ze in de toekomst van de munt. "Zolang je je geld er niet uithaalt, maak je ook geen verlies natuurlijk."

De meeste jongeren die de enquête van NOS Stories invulden, zeggen 50 tot 250 euro te investeren. Maar er is ook een grote groep die voor veel meer geld cryptomunten kocht. Sommige minderjarigen verloren net als Collin en Sara honderden euro's, maar er zijn er ook die wel geld verdienden.

Zoals Lodewijk van 16. Hij legde 30 euro in en maakten tienduizenden euro's winst. "Van die winst heb ik een goudstaaf gekocht", vertelt hij hieronder in een video van NOS Stories.