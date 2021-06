Weinig animo voor een ban op bitcoin

Een opvallende oproep deed Pieter Hasekamp, directeur van het Centraal Planbureau, vanmorgen. "Nederland moet nu de bitcoin in de ban doen", schrijft hij in een essay in Het Financieele Dagblad. Maar zowel binnen als buiten de cryptowereld lijkt er weinig animo voor een verbod.

Hasekamp, die de oproep op persoonlijke titel lijkt te doen en niet beschikbaar was voor verdere toelichting, noemt in zijn stuk meerdere redenen voor een ban. Hij vindt dat cryptovaluta niet kunnen doorgaan voor geld, zoals euro's en dollars, onder meer omdat het te veel in prijs schommelt en niet overal ingezet kan worden als betaalmiddel.

Bovendien wijst hij op zorgen om fraude en financiële instabiliteit. De waarde van bitcoin gaat flink op en neer, en bij andere munten zijn de schommelingen nog groter. Dat komt vooral door mensen die munten kopen om te speculeren: ze hopen dat hun aankoop in waarde stijgt zodat ze die snel weer met winst kunnen verkopen. Dat veroorzaakt gevaarlijke instabiliteit.

"Het uiteindelijke klappen van de cryptozeepbel is onvermijdelijk", aldus de CPB-directeur. "De recente ontwikkelingen laten zien dat het tijd is om in actie te komen: hoe langer we wachten, hoe groter de negatieve gevolgen van de uiteindelijke crash. De ultieme stap is een totaalverbod op productie, handel en zelfs bezit van cryptovaluta."

'Verbod niet haalbaar'

Maar Hasekamp krijgt weinig bijval. Niet in de laatste plaats omdat een verbod niet haalbaar lijkt. "De oproep verraste me", zegt Teunis Brosens, die voor ING digitale valuta volgt. Zo lijkt een ban hem technisch gezien niet uitvoerbaar.

"Aanbieders van wisseldiensten of portemonnees voor cryptomunten zou je in theorie kunnen verbieden. Maar de infrastructuur zelf niet, zoals de blockchain, portemonnees die mensen zelf aanhouden en diensten die in het buitenland aangeboden worden - dat gaat gewoon niet lukken."