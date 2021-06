CPB-directeur: Nederland moet bitcoin en andere cryptovaluta verbieden

Het kabinet moet bitcoins en andere cryptomunten snel verbieden. Dat schrijft directeur Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau (CPB) in een essay in het Financieele Dagblad. Een crash van cryptovaluta is volgens hem onvermijdelijk. Daarom moet Nederland ingrijpen.

"Voor beleggers én overheden geldt: wie als laatste in beweging komt, is de klos. Nederland moet nu de bitcoin in de ban doen", schrijft Hasekamp in de krant. Het CPB is een belangrijke adviseur van het kabinet. Hasekamp is directeur sinds maart 2020.

Hij is niet bang dat een verbod, net als bij de handel in drugs, gedoemd is te mislukken. Een ban leidt volgens hem tot een waardedaling en kan zo het einde van cryptomunten inluiden. "Het product heeft zelf immers geen intrinsieke waarde en ontleent zijn aantrekkingskracht alleen aan acceptatie door anderen."

De ultieme stap is volgens hem een totaalverbod op productie, handel en bezit van cryptomunten. In de praktijk zal dit lastig te handhaven zijn. Cryptovaluta worden niet uitgegeven door financiële instellingen. Ze worden bovendien internationaal verhandeld en autoriteiten hebben er door het decentrale karakter in het algemeen weinig grip op. Minister van Financiën Hoekstra wees daarom in 2018 een verbod op cryptomunten van de hand.

Juist omarmen

In andere landen is er momenteel een omgekeerde beweging gaande; in El Salvador is de bitcoin woensdag omarmd als wettig betaalmiddel. Ondernemers met toegang tot de benodigde technologie mogen betalingen met de cryptomunt niet meer weigeren.

Toch loopt de munt ook daar tegen problemen aan. Het is de vraag of de bitcoin echt veel gebruikt gaat worden, aangezien een derde van de bevolking geen internetaansluiting heeft.