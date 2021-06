Tientallen landen eisen dat VN-chef toegang krijgt tot strafkampen Oeigoeren

Een woordvoerder van de Chinese delegatie zei dat het bezoek van Bachelet "vriendelijk" moet zijn, gericht op het bevorderen van samenwerking "in plaats van zogenaamd 'onderzoek' doen onder het vermoeden van schuld".

In april stelde mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in een rapport dat China zich schuldig maakt aan misdaden tegen de menselijkheid tegen de Oeigoerse minderheid in Xinjiang.

China noemde de beschuldigingen van genocide in Xinjiang eerder "de leugen van de eeuw". Volgens buitenlandwoordvoerder Zhao Lijian proberen "anti-Chinese krachten de Chinese successen in de terrorismebestrijding" teniet te doen. Peking heeft in het verleden gezegd dat buitenlandse waarnemers welkom zijn in de regio, zolang deze "niet bevooroordeeld" zijn.

Eerder maakte China-correspondent Sjoerd den Daas deze reportage over de strafkampen: