Oranjefans de straat op, hier en daar onrust

In diverse steden hebben mensen de tweede EK-overwinning van het Nederlands elftal op straat gevierd. Onder meer in Apeldoorn, Den Haag en Enschede gingen honderden mensen de straat op. Dat leidde hier en daar tot onrust en tot arrestaties.

In Den Haag was het, net als zondag na de eerste Oranje-zege, onder meer druk in de buurt van het Jonckbloetplein. 's Middags waren er matrixborden geplaatst met de oproep om thuis te blijven na de wedstrijd, maar veel mensen hielden zich daar niet aan. Toen de politie werd bekogeld met zwaar vuurwerk, greep die in. Na een half uur keerde de rust terug, schrijft Omroep West.

Elders in de stad was het ook enige tijd onrustig op de Marktweg, waaraan koning Willem-Alexander eerder op de avond nog een verrassingsbezoek had gebracht. Ook daar kwam de politie kort in actie en werden aanhoudingen verricht.

'Oranjerotonde'

In Apeldoorn kwamen opnieuw honderden mensen bijeen op de 'feestrotonde' waar Oranjefans traditiegetrouw samenkomen. Auto's waren er dit keer niet, omdat burgemeester Heerts de rotonde had laten afzetten om drukte te voorkomen.