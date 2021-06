Israël valt doelen in Gaza aan na brandballonnen

Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Hamas-doelen in Gaza, meldt persbureau Reuters. Dat gebeurde nadat vanuit het gebied brandballonnen waren opgelaten die brandschade aanrichtten op velden in het zuiden van Israël.

In Gaza-Stad waren na middernacht het geluid van drones en explosies te horen, meldt de BBC. Volgens de Israëlische strijdkrachten voerden straaljagers aanvallen uit op militaire complexen van Hamas in Khan Yunis en Gaza-Stad. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen.

In een verklaring stelt het Israëlische leger "op alle scenario's voorbereid te zijn, inclusief het hervatten van de vijandelijkheden, in het licht van de voortdurende terreurdaden vanuit de Gazastrook."

Vlaggenmars

Het geweld over en weer volgt op een 'vlaggenmars' in Jeruzalem. Duizenden Israëlische ultranationalisten trokken vandaag door de straten van het bezette Oost-Jeruzalem. De mars werd door Palestijnse groepen gezien als een provocatie.

Het zijn de eerste Israëlische luchtaanvallen op Gaza sinds de wapenstilstand inging op 21 mei. Tijdens de aanvallen die daaraan vooraf gingen vielen volgens de VN 242 doden.