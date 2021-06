Kroongetuige tegen Willem Holleeder Peter La S. al maanden spoorloos

Kroongetuige Peter La S., die dit najaar in het hoger beroep tegen Willem Holleeder als getuige moet optreden in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, is al maanden spoorloos.

Dat kwam naar voren bij een inhoudelijke behandeling van de zaak, bevestigt een woordvoerder van het OM. "Het is een raadsel waar hij is en het is niet duidelijk waarom we geen contact kunnen leggen met hem."

Het OM gaat niet uit van onwil van de kroongetuige. "De mogelijkheid is dat hem iets is overkomen zonder dat daar weet van is. Maar dat is speculeren." Het gerechtshof heeft het OM opdracht gegeven te blijven zoeken.

Ook advocaat is hem kwijt

Advocaat Jan Peter van Schaik van Peter La S. bevestigde aan het ANP dat zijn cliënt al enige tijd onvindbaar is en dat hij het "zorgwekkend" vindt. Ook hij staat voor een raadsel, zegt hij.

La S. moet in september of oktober getuigen in de zaak, zegt de woordvoerder. Een exacte datum is nog niet bekend, die moet het hof nog vaststellen.

Willem Holleeder levenslang

La S. sloot een deal met het OM in het grote liquidatieproces Passage. Hij legde belastende verklaringen af over onder meer zijn aandeel bij de moord op Kees Houtman (2005). Ook hielp hij bij het oplossen van de moord op Thomas van der Bijl (2006). In ruil daarvoor kreeg hij strafvermindering, een nieuwe identiteit en 1,4 miljoen euro om buiten Nederland een nieuw leven op te bouwen.

In 2019 werd Willem Holleeder al door de rechtbank veroordeeld. Hij kreeg levenslang voor het opdracht geven tot vijf liquidaties tussen 2002 en 2006, waarbij in totaal zes doden vielen. Hij werd eind 2014 aangehouden, omdat hij werd verdacht van betrokkenheid bij de liquidaties van Kees Houtman en Thomas van der Bijl.

Daar kwamen in 2015 verdenkingen van de moorden op zijn zwager Cor van Hout, Willem Endstra en John Mieremet bij. Bij de liquidatie van Van Hout in 2003 kwam ook botenverkoper Robert ter Haak om het leven.