Wekdienst 13/6: Nederland in actie op EK voetbal • Israël stemt over nieuwe regering

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Nederlands elftal speelt vanavond zijn eerste wedstrijd op het EK om 21.00 uur tegen Oekraïne in de Johan Cruijff Arena. Er zijn 16.000 toeschouwers welkom, onder wie koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Het Israëlische parlement stemt over een nieuwe regering. Als de gevormde coalitie de meerderheid van de stemmen van de Knesset krijgt, betekent dat naar alle waarschijnlijkheid het einde van het premierschap van Benjamin Netanyahu.

Vandaag is de slotdag van de G7-bijeenkomst in Cornwall; de Amerikaanse president Biden geeft een persconferentie. En hij gaat nog op bezoek bij koningin Elizabeth in Windsor.

De Serviër Novak Djokovic neemt het in de finale van het Parijse tennistoernooi Roland Garros op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas. Djokovic kan zijn negentiende grandslamtitel veroveren. Voor Tsitsipas is het zijn eerste grandslamfinale.

En nog een finale: de Nederlandse hockeysters nemen het om 12.30 uur in de EK-finale op tegen Duitsland. Gisteren gaven de hockeymannen het goede voorbeeld door de EK-finale te winnen van Duitsland.

Wat heb je gemist?

Azerbeidzjan heeft vijftien Armeense gevangenen overhandigd in ruil voor een kaart met de locatie van bijna 100.000 landmijnen. De mijnen liggen in een regio die door Armenië is overgedragen als onderdeel van een akkoord dat na de oorlog van vorig jaar is gesloten.

De uitruil kwam tot stand na bemiddeling van de VS en de EU. Azerbeidzjan en Armenië hebben al decennia ruzie over Nagorno-Karabach. De betwiste regio hoort officieel bij Azerbeidzjan maar wordt vooral bewoond door Armeniërs en wordt zelfstandig bestuurd.