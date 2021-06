Protest tegen extreemrechts in veel Franse steden

In een groot aantal steden in Frankrijk zijn mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de opmars van extreemrechts. Meer dan honderd vooral linkse organisaties hielden marsen in plaatsen door het hele land.

In totaal waren er volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken 119 bijeenkomsten. De grootste was in Parijs. Het was voor het eerst sinds de versoepeling van de coronamaatregelen dat er weer op zo'n grote schaal protestacties werden gehouden.

De Franse politie en de organisatoren noemen heel verschillende opkomstcijfers. Volgens de organisatoren waren er in Parijs 70.000 mensen op de been en bij alle bijeenkomsten samen 150.000. De politie houdt het op 9000 mensen in de hoofdstad en 37.000 in totaal.

Een van de prominente deelnemers was Benoit Hamon, die in 2017 voor de Socialistische Partij meedeed aan de Franse presidentsverkiezingen. Hij zei dat "extreemrechtse ideeën niet langer het monopolie zijn van extreemrechtse partijen". Volgens hem zijn ze doorgesijpeld in de mainstream-politiek.

Meel in gezicht

Bij de mars in Parijs was er een incident. De leider van een extreemlinkse partij, Jean-Luc Mélenchon, kreeg meel in het gezicht gegooid toen hij met journalisten sprak. Daarvoor werd later een verdachte opgepakt.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een politicus in Frankrijk het slachtoffer is van agressie. Afgelopen dinsdag werd president Macron in het gezicht geslagen. De dader is veroordeeld tot vier maanden cel.

Mélenchon, die volgend jaar aan de presidentsverkiezingen wil meedoen, kwam recent in opspraak. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij banden heeft met moslimextremisten. Ook zou hij zuurstof hebben gegeven aan complottheorieën.