Drie inzittenden omgekomen bij ongeluk met vliegtuigje in Noord-Frankrijk

In Noord-Frankrijk zijn drie inzittenden van een sportvliegtuigje omgekomen toen het toestel neerstortte. Het ongeluk gebeurde in Wambrechies, een plaats ten noorden van Lille.

Franse media melden dat het om drie Franse gezinsleden ging die onderweg waren naar hun familie in België. De slachtoffers waren 29, 53 en 61 jaar.

Volgens het Openbaar Ministerie was een probleem in de motor waarschijnlijk de oorzaak van de crash. Het toestel van het type Robin HR 100 steeg op van het vliegveld van Bondues, ten noorden van Lille. Niet lang daarna stortte het sportvliegtuigje neer in de buurt van een parkeerplaats.

De burgemeester van Wambrechies zegt dat de ramp groter was geweest als het toestel in een woonwijk was neergestort. Hij kondigde een onderzoek aan naar het ongeluk.