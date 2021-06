Vriendin Protasevitsj 'houdt vol' in brief aan haar moeder

Sofia Sapega, de Russische vriendin van de Wit-Russische journalist Protasevitsj, schrijft in een brief aan haar moeder vanuit haar cel in Wit-Rusland dat ze "het niet opgeeft" en "volhoudt". In de brief, die met de BBC is gedeeld, verzekert ze haar moeder dat "aan alles een eind komt, ook aan deze tegenslag".

De 23-jarige Sapega en Protasevitsj zaten op 23 mei in het vliegtuig dat in Wit-Rusland tot landen werd gedwongen, naar later duidelijk werd om Protasevitsj te kunnen arresteren. Ook Sapega werd aangehouden en ook zij zit nog altijd vast.

In de brief waar "KGB-gevangenis" boven staat, schrijft ze dat ze gekweld wordt door de gedachten aan wat ze mist, waaronder het halen van haar master. "Ik had vandaag mijn afstudeerscriptie moeten verdedigen en in de avond met Roman naar een restaurant moeten gaan om champagne te drinken." In plaats daarvan drinkt ze thee en eet ze een biscuit, alleen in haar cel, schrijft de BBC.