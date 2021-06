Rutte wil niet met PvdA en GroenLinks: geen licht tussen mij en Hoekstra

CDA-leider Hoekstra had vandaag geen gesprek met de informateur. Maar hij zei na afloop van de ministerraad dat zijn partij "er constructief in staat". "Er zijn allerlei combinaties mogelijk. Met de ChristenUnie, met Volt, met JA21, in een gedoogvariant." Wat hem betreft ligt het dan niet voor de hand om de "minst logische" combinatie te gaan onderzoeken, namelijk die met PvdA en GroenLinks. "Dat is getalsmatig ook niet nodig."

D66-leider Kaag herhaalde vandaag wat ze gisteren ook zei: dat ze met partijen aan de rechter- en linkerkant wil samenwerken in een zo progressief mogelijk, stabiel kabinet. Ze heeft de hoop nog niet opgegeven dat VVD, CDA en de PvdA en GroenLinks toch nog bij elkaar komen. Ze wijst erop dat er eerder belangrijke akkoorden zijn gesloten, zoals het klimaatakkoord , tussen heel uiteenlopende partijen.

Informateur wil meer tijd

Naar verwachting zal informateur Hamer de Tweede Kamer vandaag extra tijd vragen om haar opdracht te vervullen. Ze moest eigenlijk voor zondag verslag uitbrengen, maar ze heeft nog geen antwoord op de vraag welke partijen met elkaar zouden kunnen doorpraten over de vorming van een nieuw kabinet.

Deze week sprak ze behalve met VVD en D66 in verschillende samenstellingen ook met CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks. Daaruit bleek al dat de puzzel op dit moment nog zeer complex is. VVD en CDA willen dus niet met de PvdA en GroenLinks, de twee linkse partijen willen niet zonder elkaar. D66 ziet het niet zitten met de ChristenUnie en de kleinste regeringspartij in het huidige demissionaire kabinet houdt de boot nog altijd af.