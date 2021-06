Hamer: derde oog draaide overuren, maar coalitie nog niet in zicht

Informateur Hamer heeft de Tweede Kamer om extra tijd gevraagd. Ze zegt dat ze op de inhoud meters maakt, maar dat ze nog niet weet wie met wie zou willen onderhandelen over de vorming van een coalitie. Ze noemt geen nieuwe datum voor de afronding van haar opdracht, maar zegt wel dat ze optimistisch is.

Hamer, die drie weken geleden door de Tweede Kamer aan het werk is gezet, had eigenlijk voor zondag haar eindverslag moeten inleveren. "Maar ik heb eigenlijk vanaf de eerste dag gezegd dat ik een ingewikkelde opdracht had en dat 6 juni wel heel ambitieus was", zei ze na een 'intensieve week' van gesprekken.

Ze is positief over het inhoudelijke deel van haar opdracht, die onder meer inhoudt dat er een herstel- en transitieplan moet komen voor de periode na corona. Daarvan moet van tevoren ook duidelijk zijn dat er breed draagvlak is in de Tweede Kamer. De informateur kondigde aan dat ze volgende weer meer partijen wil uitnodigen, ook met het oog op dat draagvlak.

Deze week sprak ze in verschillende samenstellingen met VVD, D66, CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks. Daaruit bleek dat de puzzel van wie met wie wil regeren nog heel complex is. Vanmiddag spraken VVD-leider Rutte en CDA-leider Hoekstra duidelijk uit dat ze niet met PvdA en GroenLinks in zee willen, omdat die inhoudelijk te ver van CDA en VVD af staan.

'Derde oog maakte overuren'

Hamer zei vorige week vrijdag dat ze haar "derde oog" zou aanzetten bij de gesprekken van deze week. Daarmee wilde ze kijken welke partijen met elkaar zouden kunnen samenwerken. Nu concludeert ze dat "mijn derde oog misschien wel overuren heeft gedraaid. Maar als u vraagt: ziet u hier, hup, een coalitie uitkomen? Nee, dat niet."

Toch is de informateur niet somber. "Het is veel te vroeg om te zeggen dat er een impasse is." Ze ziet een verschil tussen de gesprekken die partijleiders buiten met journalisten voeren en de gesprekken bij haar in de Stadhouderskamer. Rutte deed zijn uitspraken over de PvdA en GroenLinks ook buiten het zicht van Hamer. In de formatiekamer ziet Hamer vooral veel overeenkomsten in de plannen over hoe het verder moet met Nederland.

Overigens vindt Hamer wel dat er zo langzamerhand vaart moet worden gemaakt. Ze zegt dat dit uiteindelijk aan de partijen zelf is. "Mijn oproep in het algeheel is, aan de oppositie en aan de coalitie: we moeten verder in dit land."