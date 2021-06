Informateur Hamer haalt deadline niet, wil extra tijd

Mariëtte Hamer gaat uitstel vragen voor haar werk als informateur voor de vorming een nieuw kabinet. Hamer heeft tot zondag de tijd gekregen om te kijken welke partijen met elkaar willen regeren. Maar deze deadline haalt ze niet, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS.

Morgen gaat Hamer voorzitter van de Tweede Kamer Bergkamp om verlenging vragen voor haar opdracht. De Tweede Kamer heeft drie weken geleden Hamer, die voorzitter is van de Sociaal-Economische Raad (SER), aangewezen als informateur. Ze kreeg de opdracht om te kijken naar de totstandkoming van een herstelplan voor na de coronacrisis. En het was de bedoeling dat ze partijen zou vinden die met elkaar in een kabinet willen.

Impasse

Maar die laatste opdracht is zeer ingewikkeld, zo blijkt uit de gesprekken van de afgelopen week. VVD en CDA willen liever niet met de linkse partijen PvdA en GroenLinks. Die twee willen weer niet zonder elkaar in een kabinet en D66 ziet een kabinet met de ChristenUnie niet zitten.

Hamer heeft de afgelopen week in allerlei samenstellingen gesprekken gevoerd met de VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie. Vandaag sprak ze weer afzonderlijk met Kaag van D66, Ploumen van de PvdA, Klaver van GroenLinks en Segers van de ChristenUnie.

Maar ze is er dus nog niet in geslaagd om een groep te vormen die wil gaan onderhandelen over plannen voor een volgend kabinet. Het is nog niet duidelijk hoeveel extra tijd Hamer zal vragen. In ieder geval wil ze volgende week verder zoeken naar een oplossing voor de impasse.